Slechts 42 parkeerplekken voor een toren met 331 woningen? Eindhoven moet nog eens uitleggen waarom dat genoeg is

UPDATE Vijf nieuwe bouwprojec­ten rond Stadhuis­plein in Eindhoven

EINDHOVEN - Twee torens van 105 meter, twee van 70 meter en nog twee lagere. Met op 20 meter hoogte verschillende openbare dakterrassen rondom het plein. Zo kan in vijf projecten rond het Stadhuisplein in Eindhoven plaats worden gemaakt voor meer dan 1200 woningen, is de schatting.

16 november