Sligro zet zich schrap voor nieuwe horeca-klap

EINDHOVEN/VEGHEL - Ze verkopen allebei vooral levensmiddelen. Jumbo aan consumenten, Sligro vooral aan horeca. Terwijl supermarkten draaien als een tierelier, zijn de rijen voor de kassa's in horecagroothandels alweer bijna twee weken stukken korter. Sligro zit in de hoek waar de klappen vallen.

Het zijn allebei boodschappen-reuzen. Maar de verschillen in tijden van coronacrisis zijn groot tussen de plaatsgenoten Jumbo en Sligro, die met hun Veghelse hoofdkwartieren bijna buren zijn. Jumbo boerde het eerste halfjaar goed dankzij de crisis, maar in de distrbutiecentra van horecagroothandels stortte het werk in maart van dit jaar helemaal in. En dat hangt Sligro, met vestigingen in onder meer Eindhoven en Helmond, nu weer boven het hoofd.

Coronaklap

Het groothandelsbedrijf zet zich schrap voor een nieuwe coronaklap, nu de horeca in Nederland voor de tweede keer dit jaar de deuren heeft moeten sluiten. Volgens het bedrijf zal dit de verkopen in het slotkwartaal geen goed doen. Vanwege de crisis waagt Sligro zich niet aan financiële voorspellingen, al wordt wel gesproken over een toekomstige herfinanciering.

Waar veel horeca zich in allerlei bochten wringt om alsnog wat klanten te trekken met afhaalmenu's, concludeert Sligro dat de invloed die het bedrijf kan uitoefenen op de ontwikkeling van hun afzetmarkten als gevolg van corona 'nihil' is. Voor Sligro 'is corona een gegeven', liet het bedrijf gisteren weten. ,,Wij gaan om met de omstandigheden zoals ze nu eenmaal zijn." Sinds vorige week kunnen consumenten weer terecht bij Sligro, net als bij Makro en Hanos. Die winkelketens zijn normaal gesproken alleen toegankelijk voor ondernemers die een pasje hebben.

Herfinanciering

Om de nieuwe klap als gevolg van de horecamaatregelen het hoofd te bieden, stuurt Sligro strak op de kosten. Eerder dit jaar heeft het concern afspraken gemaakt met bank en financiers om voldoende buffer te hebben om deze tweede coronagolf op te vangen. Het bedrijf zegt daarmee te voldoen aan de aflossingsverplichtingen voor de laatste maanden van dit jaar. Maar Sligro voert ondertussen dus wel gesprekken over herfinanciering.

Sligro zag zijn omzet in het derde kwartaal opnieuw dalen door corona. Wel was de afname minder groot dan in de eerste helft van dit jaar. Door de mooie zomer was er zelfs sprake van een sterk herstel. De kwartaalopbrengsten vielen met 547 miljoen euro, 9,5 procent lager uit dan een jaar eerder.