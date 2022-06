Slimme woning in gebouw Next op Strijp-S in Eindhoven: afwasmachine bepaalt zelf wanneer de vaat doen het goedkoopste is

update Aanleg amfibie­scherm op omstreden bouwroute bij Eindhovens Wasven verrast tegenstan­ders en versterkt achter­docht

EINDHOVEN - Tot verbazing van de beheerder, omwonenden en wandelaars zijn maandag bij het Wasven in Eindhoven al voorbereidingen getroffen voor de komst van vrachtverkeer voor de nieuwbouw van het Lorentz Casimir Lyceum. Tussen het vijvertje en de beoogde bouwroute zijn sleuven in de grond gemaakt en is een amfibiescherm geplaatst.

27 juni