Slokdarmarts weet het zeker: algoritmes gaan levens redden van kankerpatiënten

Spot On 040 helpt kinderen hun talenten ontdekken

18 mei EINDHOVEN - Nog geen twee jaar geleden kwam de twaalfjarige Semira Zeray met haar familie vanuit Eritrea naar Nederland. De overstap naar een andere ‘wereld’ lijkt haar gemakkelijk af te gaan; toch is ze erg blij met de gratis hulp die ze sinds een week of zes krijgt van een vrijwilliger van Spot On.