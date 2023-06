Sloop Citypassage lag al eerder op tafel; ‘Mensen winkelen liever buiten’

Earnest Stewart over komst Peter Bosz naar PSV: ‘Gaat om winnen en vermaak’

Peter Bosz is de nieuwe trainer van PSV en technisch directeur Earnest Stewart stak zijn blijdschap over de benoeming niet onder stoelen of banken, maandagochtend. ,,Mijn gevoel over Peter is heel goed en het zou ook raar zijn als dat niet zo zou zijn. We kwamen recent in een situatie waarin we niet terecht wilden komen en dan moet je proberen meteen door te schakelen in je hoofd en gedachten, voor de komende seizoenen.”