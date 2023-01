Smalle Mecklenburgstraat doemt op als knelpunt voor nieuwe snelle buslijn in Eindhoven: ‘Volstrekt ongeschikt’

Veel meer longkanker in Brabantse steden: ‘En juist deze vorm van kanker is dodelijk’

EINDHOVEN - Wie naar de nieuwe Kankeratlas kijkt, ziet dat alle Brabantse steden oplichten als het gaat om één type kanker: longkanker. ,,Heel confronterend. Het is de meest dodelijke vorm van kanker, en die is te voorkomen. Want in de meeste gevallen komt het door roken.”

17 januari