Sneakers uit Frankrijk en een nagellak-walhalla in Eindhovense binnenstad

Het Internatio­nal Institute van Philips, wat werd daar bedacht?

EINDHOVEN - Een foto gemaakt bij het Philips International Institute of Technical Studies in 1961. Een club voor mannen zo te zien, maar wat voor afdeling van Philips was dit eigenlijk? Wie weet wie er op de foto staan en wat de aanleiding was voor deze plaat van fotograaf Frans van Mierlo. Alle herinneringen zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto's.

24 september