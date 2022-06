Snel besluit vereist over megaplan Fellenoord in Eindhoven om geld binnen te slepen

Vader zijn kun je niet oefenen, daar liep schrijver en oud-Eindho­venaar Marco (39) tegenaan

EINDHOVEN - Voor het vaderschap kun je niet oefenen, beseft Marco Martens. De schrijver (39) heeft een dochter en zoon. In zijn debuutroman Erfgrens schrijft de oud-Eindhovenaar over de onzekerheden van jonge vaders. Zijn ervaringen spelen een belangrijke rol in het boek.

