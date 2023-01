Snelle PSV-spits Vertessen staat op de radar bij Royal Antwerp FC, de club van Mark van Bommel

Striepers­par­le­ment voor inspraak in carnavals­feest; ‘We koesteren tradities, maar soms moet je daarmee breken’

VALKENSWAARD - Het carnavalswereldje in Valkenswaard wordt opgeschud. Via het Striepersparlement krijgt iedere individuele Strieper en Strieperin voortaan inspraak in de vernieuwde opzet van het carnavalsfeest. Een enquête moet concrete acties opleveren.

