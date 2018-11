‘Snellere treinverbinding Eindhoven - Düsseldorf levert veel extra reizigers op’

Vier aanhoudin­gen en 77 bekeurin­gen bij actie tegen overlast op station en in centrum Eindhoven

16 november EINDHOVEN - Bij een gezamenlijke actie tegen overlast in het centrum van Eindhoven zijn er vier personen aangehouden. Daarnaast zijn er 77 processen-verbaal uitgeschreven. De actie werd woensdag en donderdag gehouden omdat er een toename van overlast in het centrumgebied, zowel in als rondom het station is. Zakkenrollers, rondtrekkende dievenbendes en stelende vluchtelingen weten de weg naar de Eindhovense binnenstad goed te vinden.