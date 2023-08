Snelweg biedt nog volop kansen: ‘We kunnen veel meer met die wegen dan we nu doen’

Jonge PS­V-supporter (14) ontsnapt in de Kuip aan stalen stang op zijn hoofd

Tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV waren vrijdag strenge veiligheidsmaatregelen getroffen, maar desondanks had zomaar een groot ongeluk kunnen gebeuren. De 14-jarige Milo Aerts uit Eindhoven liep in de Kuip een kneuzing in zijn onderarm op, maar het had veel erger kunnen aflopen.