Snelweg naar Eindhoven geblokkeerd door containers: A67 vol puin na vrachtwagenongeluk

Dronken bestuurder rijdt naar binnen bij Action: ‘Klap was zo zwaar dat ik muren voelde trillen’

EINDHOVEN - Een beschonken automobilist is een filiaal van Action op de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven binnen gereden. Inmiddels is maandagochtend de winkel alweer open gegaan; de grootste ravage is opgeruimd.