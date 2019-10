Snollebollekes filmt nieuwste clip op Stratumseind: ‘Heb hier ooit goed zat in lampen gehangen’

Woningen ontruimd na vondst van explosief in Valkens­waard

7:15 VALKENSWAARD - Bij restaurant Bij Hos aan de Karel Mollenstraat Zuid in Valkenswaard is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief gevonden. Het gaat mogelijk een handgranaat. Het projectiel is onklaar gemaakt en wordt elders tot ontploffing gebracht. Geëvacueerde bewoners konden rond 04.00 uur weer terug naar huis.