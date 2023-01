Sociaal debat lijkt schot in de roos: ‘Politici het hele jaar door het vuur aan de schenen kunnen leggen’

PSV heeft de volgende ‘dit nooit meer-ses­sie’ nodig, na weer een belabberd resultaat

Na onthutsend puntenverlies bij Fortuna is PSV nog net niet ten einde raad. De club heeft razendsnel een opkikker in de vorm van een inkomende transfer of een paar stevige overwinningen nodig om niet in diepe problemen te komen.

15 januari