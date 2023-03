Son wil soepelere spelregels voor starterslening, volgens de wethouder gaat dat niet zomaar

SON EN BREUGEL- Wie in Son en Breugel zijn eerste woning koopt, kan bij de gemeente een starterslening aanvragen. Een probleem: voor 210.000, de maximale koopprijs voor de regeling, is geen huis meer te krijgen.

Daarom kwamen de fracties CDA en Dorpsvisie donderdagavond tijdens de raadsvergadering met het voorstel die regeling opnieuw te bekijken. Aanleiding is een artikel over de startersregeling in het huis-aan-huis-blad Mooi Son en Breugel. Die lening, bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de koopprijs en het bedrag dat je maximaal mag lenen bij de bank, blijkt sinds 2017 geen enkele keer meer verstrekt. Dus willen de indieners nu actie en niet wachten tot het onderwerp aan bod komt in een apart woondebat. ,,We zien dat omliggende gemeenten als Best en Nuenen dit al aangepast hebben”, zegt Mireille Bonnier (CDA).

Drie letters aanpassen

Volgens wethouder Jelle de Jong is de tien jaar oude regeling in 2020 opnieuw besproken en aangepast. ,,Daarbij volgen we de lijn van de regio over wat de sociale koopgrens is, want dat is de doelgroep voor deze regeling. Dat bedrag is nu 220.000.” Alleen, daar wringt de schoen. Een huis in Son kost gemiddeld meer dan 5 ton.

Het voorstel kan dan ook op sympathie rekenen van veel fracties. Van Joris van Dam (PvdA/GL) mag de raad direct een voorstel doen om de regeling open te stellen voor een grotere groep inwoners. Hij wil het bedrag verhogen naar 405.000 euro, waarbij de maximale lening op 30.000 uitkomt. Omdat het een bestaande regeling is, is dit in zijn ogen niet meer werk dan drie letters veranderen. ,,Het enige probleem is de hoogte van het bedrag.”

Capaciteit te beperkt

Volgens wethouder Jelle de Jong is dat te simpel. ,,Door het oprekken kunnen er veel meer aanvragen binnenkomen, ook buiten de doelgroep voor wie de regeling bedoeld is. Terwijl de ambtelijke capaciteit te beperkt is voor grote aanvullende projecten.” Op dit moment is er een medewerker Wonen in dienst.

Volgens hem vergt aanpassen veel voorbereiding en een doorberekening. Ook wijst hij op de andere opties die de gemeente bekijkt om starters te helpen. ,,Wellicht zijn die meer geschikt. Alleen om die afweging te maken kunnen we niet alleen dit losse onderdeel bespreken.”

Uiteindelijk scharen alle fracties zich achter het plan, op Dorpsbelang en D66 na. Zij vinden dat ze de motie niet kunnen steunen, gelet op de beperkte capaciteit.