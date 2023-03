Spakenburg laat maximaal 300 Eindhovenaren toe bij bekerduel met PSV

Het stadion aan De Westmaat biedt plaats aan zesduizend ‘blauwe’ supporters. De club speelt tegen PSV om een plek in de finale van de KNVB-beker. Dat een amateurclub het zo ver schopt, is heel bijzonder. Dorpsgenoot IJsselmeervogels speelde het klaar in 1975 en in 2016 lukte het VVSB als laatste amateurclub. SV Spakenburg is de derde club ónder de Eerste Divisie die de laatste vier heeft gehaald van de TOTO KNVB Beker.