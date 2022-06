Speciaal team moet tóch nog ruimte zien te maken op Brabants elektriciteitsnet: ‘Grote batterijen zijn deel van de oplossing’

Nederlan­der (38) met huis in Eindhoven aangehou­den in Spanje voor verhande­len harddrugs

Eindhoven - En 38-jarige Nederlander is maandag aangehouden in zijn woning in Spanje. Hij wordt verdacht van het maken en verhandelen van harddrugs. Zijn woningen in zowel Eindhoven als Yerseke zijn doorzocht.

13 juni