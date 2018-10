Spectaculaire ballonvaart voor Angela en haar gezin: ‘Hele buurt hielp tijdens noodlanding’

EINDHOVEN - Of ze enig moment in paniek is geweest? Welnee! Dit was juist een ervaring om nooit te vergeten. Angela Jegerings (40) zat samen met haar twee jonge kinderen en echtgenoot in de luchtballon die zondagavond een noodlanding moest maken op een klein voetbalveldje in Eindhoven. Tientallen buurtbewoners hielpen mee om het toestel veilig aan de grond te krijgen. ,,De kinderen vonden het helemaal geweldig.”

Vooruit, Angela had zich haar eerste ballonvaart heel anders voorgesteld. Ongeveer een half uur na het opstijgen gaf de piloot aan dat er lichte problemen waren met de besturing van de ballon. De windrichting bleek anders dan voorspeld en dus moest er ineens geïmproviseerd worden.

Vereende krachten

Omdat er geen veilige plek was om te landen, belde de piloot uit voorzorg de politie met de vraag of zij in de buurt een stuk snelweg konden afsluiten. Zover hoefde het gelukkig niet te komen. ,,Onze piloot zag een klein voetbalveldje waar we veilig konden landen. Gelukkig hadden de bewoners van de wijk al snel door dat we bezig waren met een noodlanding. Ze kwamen massaal naar buiten om ons te helpen.”

Uit de ballon werden stukken touw naar beneden geworpen die de bewoners vastpakten. Met vereende krachten werd het toestel voorzichtig naar beneden getrokken. ,,Het was mooi om te zien dat zoveel mensen zich voor ons inspanden. Dat gaf een veilig gevoel”, vertelt Angela. ,,We zijn dan ook geen moment bang of onzeker geweest. De piloot was heel kalm en professioneel. Onze kinderen vonden het helemaal fantastisch.”

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Luchtballonnen boven Eindhovense woonwijk © Facebook

Samenhorigheid

Bewoners van de wijk Blixembosch (Eindhoven-Noord) kijken zelf terug op een spannende avond. De ballon vloog rakelings over hun huizen en tuinen en dat leverde uiteraard spectaculaire beelden op. Op sociale media circuleren dan ook tientallen foto’s en video’s van het bijzondere tafereel. ,,Het was echt prachtig om te zien”, vertelt bewoner Andreas Gammel. ,,Iedereen rende naar buiten om te helpen. Er heerste echt een gevoel van samenhorigheid in de buurt. Erg indrukwekkend.”

Dat sommige mensen zich zorgen maakte om de luchtballon, kan Angela zich goed voorstellen. ,,Het is ook niet niks als zo’n ballon vlak boven je huis voorbij komt vliegen. Maar ik kan je verzekeren dat we geen moment in gevaar zijn geweest. De piloot wist heel goed waar hij mee bezig was en communiceerde voortdurend met een andere ballonvaarder die even verderop vergelijkbare problemen had.”

Champagne

Na de spannende landing was het zelfs tijd voor champagne: Angela en haar echtgenoot zijn zondag precies achttien jaar bij elkaar. De ballonvaart was een verrassingscadeautje. ,,En ik weet zeker dat dit niet onze laatste ballonvaart zal zijn. Het was echt een onvergetelijke ervaring.”

Toevalligerwijs raakte zondagavond in Tilburg ook een ballonvaarder in de problemen. Ook daar verliep de landing uiteindelijk zonder problemen.