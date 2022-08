Spektakel voor alle leeftijden bij Speelpark De Splinter

EINDHOVEN - Je uitleven op de Sweeper, waterglijbanen of de stormbaan Gekkorun, het is vier dagen spektakel en plezier in Speelpark De Splinter in de laatste vakantieweek.

Voor de Sweeper staan lange rijen. Het is en blijft een van de populaire attracties van het Splinterspektakel in Speelpark de Splinter in Eindhoven-Noord. Wie blijft het langste op zijn stip staan en weet al springend de twee ronddraaiende armen te ontwijken? Mohammed (11) is snel af. Teleurgesteld verlaat hij de arena. ,,Ik was vergeten dat ik op de stip moest blijven staan. Maar ik ga het straks nog een keer proberen.”

Vier dagen lang kunnen kinderen van 3 tot en met 12 jaar zich uitleven in het park. Tijdens de laatste week van de vakantie staat De Splinter bol van extra attracties, maar ook straattheater, een theatershow en met dit jaar op vrijdag een liveband. Dinsdagmiddag rijdt de Steampunk door het park. De schoorsteen van de wagen rookt, de tandwielen draaien en de muziek speelt. Bovenop staat de zangeres en zingt het publiek toe.

Jongelui

Het is heerlijk weer. Het zwembad is gevuld met jongelui. Is het daar te druk zijn er nog tal van andere waterattracties. De tobbedansbaan of de dertig meter lange gele waterglijbaan net buiten het park. Hoe meer water, hoe sneller je beneden bent.

Brooklyn (13) en haar vriendin Danique (11) hebben net een airbrush-tattoo laten zetten. Allebei twee troetelbeertjes. Ze hebben er geduld voor moeten hebben, want ook hier geldt: ‘Nog zoveel wachtende voor u’. ,,Vier dagen blijft het zitten, maar dan moet de tattoo niet nat worden”, zegt Brooklyn.

Milan (4) is met zijn moeder Henriette Craens een dagje in de Splinter. Craens: ,,Ik wist niet dat er dit allemaal was, maar het is heel leuk. Goed georganiseerd en veel te doen voor alle leeftijden.” Milan geniet het meest van de grote knuffeldieren die door het park lopen, waaronder Bing de wolf, de mascotte van het Spektakel.

Vanzelfsprekendheid

Het is de 37e editie van het Splinter Spektakel, maar de vanzelfsprekendheid dat het ieder jaar georganiseerd kan worden is er niet meer. ,,Dit jaar was het weer spannend of we voldoende vrijwilligers konden krijgen. Veel organisaties vragen erom in deze laatste vakantieweek. Gelukkig hebben wij een trouwe club vrijwilligers. We zijn blij dat ze er zijn en dat we dit jaar zonder beperkingen kunnen genieten”, vertelt Monique van de Ven, van De Splinter.

Het Splinter Spektakel duurt tot en met vrijdag 2 september. Dagelijks van 10.30 tot 18.00 uur. Kaarten online voorverkoop kinderen 4,00 euro, volwassenen 2,50 euro. Aan de kassa plus vijftig eurocent. Elke dag zijn er andere voorstellingen en activiteiten. Kijk voor het complete programma, openingstijden en alle prijzen op: www. splinterspektakel.nl.