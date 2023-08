Spits Fodé Fofana mag van PSV tijdelijk naar Willem II, als hij het zelf ook wil

PSV gaat voor revanche tegen Rangers: dit wordt de belangrijk­ste uitdaging

PSV gaat op herhaling in de play-offs van de Champions League, nadat de ploeg van Peter Bosz ook dinsdagavond in Oostenrijk niet in gevaar kwam tegen Sturm Graz: 1-3. Gaan de Eindhovenaren ervoor zorgen dat ze tegen Rangers FC dit keer wel bestand zijn tegen de enorme sportieve en financiële druk?