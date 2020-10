Spookrijder veroorzaakt chaos op snelweg bij Eindhoven

‘Ook huizen van 3 of 4 miljoen verkopen we op kortere termijn’, zegt makelaar Andreoli uit Leende

17 oktober LEENDE - Makelaar Matt Andreoli kan zich enorm opwinden over weer zo'n voorspelling van een bank over de woningmarkt. ,,Die berichten zijn alleen gebaseerd op theoretische vermoedens. En ze zitten er ook steeds naast. Het zou slecht gaan door de coronacrisis. Nou, we hebben het beste jaar ooit gedraaid.”