Sporthal de Bongerd blijft nog zeker half jaar staan

SON EN BREUGEL- De sloop en nieuwbouw van Sporthal de Bongerd in Breugel is minimaal een half jaar vertraagd. Eerst moet er duidelijkheid komen over de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen.

De sloop van de sporthal stond eigenlijk gepland voor maart. De Bongerd blijft nu met enkele kleine technische aanpassingen in gebruik tot minimaal 1 oktober. Dit komt omdat er nog geen duidelijkheid is over de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Hiervoor moet de aannemer eerst nog een flora- en faunaonderzoek laten uitvoeren. Dat is wettelijk verplicht en dient te gebeuren op twee momenten in het jaar: in maart en september.

Onderzoek niet uitgevoerd door aannemer

Toen in september bleek dat de aannemer dit niet had gedaan, is zo snel mogelijk een zogenaamde quickscan uitgevoerd. Dit is een globale toets die beoordeelt of er mogelijk beschermde diersoorten op de onderzochte locatie aanwezig zijn. Omdat die geen uitsluitsel biedt over de aanwezigheid van vleermuizen en ook de gevraagde ecologen dit niet konden vaststellen, moet dit nu alsnog onderzocht worden. Dat betekent dat de aannemer het onderzoek in maart voortzet en pas in september kan afronden.

Zijn er geen vleermuizen, dan kan de sloop daarna direct beginnen. Als er wel vleermuizen verblijven is aanvullend onderzoek nodig en kan de sloop en nieuwbouw pas in 2024 starten. Dit betekent ook dat de ballonhal, waarin gebruikers van de sporthal de periode tussen sloop en oplevering overbruggen, langer in gebruik blijft.

Onduidelijk is nog of de nieuwe stikstofregels invloed hebben op de sloop en nieuwbouwplannen. Dit wordt momenteel onderzocht door de omgevingsdienst. Omdat die met achterstanden kampen, kan dit nog enkele maanden in beslag nemen. De gemeente gaat er op dit moment vanuit dat dit geen gevolgen heeft voor de planning.