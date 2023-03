Sporthal Mierlo-Hout gaat overdag dicht: gymles voor 450 schoolkinderen op de tocht

Straatmuzi­kant speelde een lied dat Mike Scott (The Waterboys) bekend voorkwam: het bleek een nummer 1-hit van hemzelf

EINDHOVEN - Met alle ex-leden van The Waterboys kun je een symfonieorkest vormen. De band telde vanaf de oprichting in 1982 meer dan tachtig muzikanten. De enige constante factor is oprichter Mike Scott (64). Hij is actiever dan ooit.