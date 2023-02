Handbaltalent Fenna Muilenburg (18) stapte afgelopen zomer over van PSV naar het Duitse TV Aldekerk en hoopt daar de basis te leggen voor een carrière als fulltime prof. ,,Mijn doel is om ooit de Champions League te winnen.”

Een behoorlijk ambitieus doel, maar handbalster Fenna Muilenburg uit Eindhoven is vastbesloten. Ooit zal ze spelen in een van de grootste competities van de wereld en ze weet ook al bij welke club ze dat het liefste zou doen.

De weg daarnaartoe bestempelt ze als ‘een continu proces van de juiste keuzes maken’. Aan het begin van dit seizoen verliet ze na elf jaar ‘haar cluppie’ PSV en streek ze neer in het Duitse Aldekerk, net over de grens bij Venlo. Dat voelde toen als de juiste keuze en een half jaar later kan ze dat alleen maar bevestigen.

Pendelen met de trein

Een rijbewijs heeft ze nog niet. Om in Aldekerk te komen pendelt ze met de trein op en neer tussen haar ouderlijk huis in de Eindhovense wijk Blixembosch, Nijmegen – waar ze de opleiding psychomotorische therapie volgt – en Venlo, van waaruit ze wordt opgehaald door een trainster of medespeelster. ,,Én m’n ouders rijden ook vaak’’, zegt Muilenburg, die ook direct de houding van haar vader en moeder bewierookt. ,,Ze doen heel veel voor mij. Als het moet rijden ze naar een uitwedstrijd in Keulen of zelfs Bremen. Daar ben ik ze heel dankbaar voor en tegelijkertijd triggert hun fanatisme me ook om écht het maximale eruit te willen halen.’’

Taalbarrière onderschat

Ook al is Aldekerk nog niet eens zo ver van huis, Muilenburg moest toch behoorlijk wennen in Duitsland. ,,Ik heb de taalbarrière wel onderschat’’, erkent ze meteen. Naast de sportieve uitdaging die ze zocht betekende de stap naar haar nieuwe club dus ook een sociale uitdaging. ,,In het begin kende ik echt alleen de Duitse handbaltermen, maar het gaat nu steeds beter met de taal. Eerst probeerde ik veel in het Engels, maar ondertussen heb ik voor mezelf de keuze gemaakt om alles in het Duits te proberen en de taal zo snel mogelijk te willen leren.”

Quote De stemming – Stimmung dus – is ontzettend goed Fenna Muilenburg (18), handbalster uit Eindhoven

Muilenburg roemt de Duitse speelwijze. De ‘Stimmung’ is heel belangrijk en het spel gaat in een moordend tempo. ,,En dat ligt me wel.” Als het wel eens tegen zit, stimuleren haar ploeggenoten om ‘weiter’ te gaan. ,,Bij Aldekerk spelen we echt als team. We juichen samen en vangen ook elkaars gaten op. De stemming – Stimmung dus – is ontzettend goed.”

Inkomen genereren uit het handbal

Ondertussen zit de Eindhovense ook bij het Nederlands team -19, waarmee ze dit jaar naar het EK in Roemenië hoopt te gaan. En daarna wil ze doorstoten, met als doel op korte termijn om een club te vinden waar ze naast een sportieve uitdaging ook een inkomen kan genereren. ,,Het liefst blijf ik voorlopig wel in Duitsland. Dat is relatief dicht bij vrienden en familie en tegelijkertijd sportief heel uitdagend.’’

Uiteindelijk hoopt Muilenburg bij het Deense Odense of Györ in Hongarije terecht te komen. Roemrijke clubs die in het verleden naam maakten in de Champions League. ,,Het lijkt me heel gaaf om daar te handballen. Spelen in de Champions League met als ultiem doel die beker winnen, daar doe ik het eigenlijk allemaal voor.”