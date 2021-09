Sportkantine voor jongeren ideale plek om toch te drinken: ‘Het blijft lastig’

Gewonde vrouw zit bekneld in auto door botsing in Eindhoven, brandweer bevrijdt haar

7 september EINDHOVEN - Een inzittende van een auto is dinsdagmiddag bekneld komen te zitten door een botsing op 't Hofke in Eindhoven. Ze is door de brandweer uit haar benarde positie bevrijd. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.