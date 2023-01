Sportraad Geldrop-Mierlo timmert aan de weg: ‘De verenigingen verenigen’, en zorgen dat alle mensen bewegen natuurlijk

Necrologie Rallyrij­der Kevin Abbring herdenkt overleden ‘man van 230 miljoen dollar’: ‘San Francisco legde de stad stil voor Ken Block’

De dood van Ken Block kwam hard aan bij Kevin Abbring uit Best, die samen met de Amerikaan in het World Rally Championship (WRC) reed. ,,Ik schrok er erg van”, aldus de producent van simulatoren in alle autosportdisciplines. ,,Ken was een goede vent. Had erg veel aan zijn hoofd, maar hij bleef oprecht geïnteresseerd in anderen.”

