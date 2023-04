Sssst, de kinderen kijken! Het geruzie op het podium bij Artemis is pure slapstick

Negen lintjes uitgereikt in Veldhoven

VELDHOVEN - In Veldhoven werden woensdag negen inwoners koninklijk onderscheiden. Er zijn drie Veldhovenaren die zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen, zes inwoners gaan vanaf woensdag als Lid in de Orde van Oranje-Nassau door het leven. Burgemeester Marcel Delhez en zijn echtgenote verrasten de Veldhovenaren digitaal, via een ‘overval’ tijdens een afspraak of aan het woonadres. De woonadressen werden bezocht in een open touringcar.