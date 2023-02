Stadionverbod blijkt ook bij PSV een wassen neus, veiligheid van topvoetbal door raddraaiers in het geding

OPINIEPSV maakte deze week bekend dat een deel van het uitvak in het eigen stadion niet langer volledig wordt gevuld. De veiligheid is niet gegarandeerd als de capaciteit wel geheel is benut. Twee dagen later blijkt de club nóg een levensgroot probleem te hebben, omdat mensen met een stadionverbod gewoon op de tribunes van het Philips Stadion kunnen zitten.

Dat is totaal geen incident, weet iedereen die in het betaald voetbal werkt of vaak in een stadion komt. Het is een publiek geheim dat stadionverboden te omzeilen zijn en ook omzeild worden.

PSV is ook zeker niet de enige club waar het gebeurt of kan gebeuren. De hele voetbalsector krijgt het in Nederland al veel langer niet voor elkaar om raddraaiers de voet dwars te zetten en hun misdragingen de nek om te draaien. Op een seizoenskaart van een andere supporter komen ze soms simpel het stadion binnen en zijn ze in staat om hun gekke gedachten om te zetten in daden.

Overmeesterd

Donderdagavond ging dat helemaal mis, toen een 20-jarige supporter van PSV besloot om tijdens de wedstrijd van zijn club tegen Sevilla FC het veld op te rennen. Hij viel keeper Marko Dmitrovic aan en kreeg en nam alle gelegenheid om tijdens de wedstrijd het gras te betreden. Na enkele tientallen seconden werd de jongeman overmeesterd en via stewards van PSV overgedragen aan de politie.

Kordater optreden

PSV is verantwoordelijk voor de gang van zaken en kan zich niet verschuilen achter de gangbare praktijk, waarin tickets niet allemaal gecontroleerd kunnen worden op persoonsverwisselingen. De club kan de procedures ongetwijfeld verbeteren en kordater optreden, maar minstens zo belangrijk is dat er een duidelijkere juridische basis onder stadionverboden komt te liggen.

Meldplicht

Door hieraan bijvoorbeeld een meldplicht te koppelen, is de kans een stuk minder groot dat hooligans het stadion tijdens wedstrijden kunnen betreden. Volgens veiligheidsmensen bij de clubs kan zo'n meldplicht de last van supportersgeweld significant verminderen en hoeven er niet eens grote investeringen tegenover te staan. Hoe die meldplicht eruit moet komen te zien, zal ongetwijfeld nog veel discussie opleveren. Eenvoudig is de materie namelijk niet, mede door de huidige wetgeving en het bagatelliseren van de materie door plukjes supporters die graag over het randje gaan. Het blijkt voor clubs en andere supporters heel lastig om hen uit te leggen dat rivaliteit prachtig is en bij de sport hoort, maar uiteindelijk wel grenzen heeft.

Clubs kunnen zelf meer doen om situaties als die van donderdagavond bij PSV te voorkomen, maar hebben ook hulp van bovenaf nodig om raddraaiers uit te sluiten. Handhaving van een meldplicht is nu onhaalbaar, maar het lijkt toch echt noodzakelijk om in de toekomst de veiligheid in het betaald voetbal te kunnen garanderen.

Volledig scherm Marko Dmitrovic krijgt ineens te maken met een hooligan. © AP

Groot effect

Zelfbenoemde supporters met kwade bedoelingen via een fysieke meldplicht weren uit en rondom de stadions zal groot effect hebben, omdat het overgrote merendeel van de voetbalfans zich normaal en verantwoordelijk gedraagt.

Een meldplicht is op dit moment juridisch niet zomaar afdwingbaar en om dat toch voor elkaar te krijgen, is een grote inspanning vanuit de politiek en bij handhavers nodig. Onder meer in Engeland heeft het goede resultaten opgeleverd, maar in Nederland is er nu geen wettelijke basis om een stadionverbod meteen te koppelen aan een meldplicht. Rechters kunnen dat eventueel wel, waarbij een digitale meldplicht eenvoudig te omzeilen lijkt.

Harde maatregelen

De situatie van donderdagavond bij PSV-Sevilla moet iedereen aan het denken zetten, die vindt dat een veilige avond in een voetbalstadion altijd een basis onder de wedstrijd is. Het kan niet waar zijn dat één notoire relschopper met een stadionverbod zomaar op een ander ticket het huis van PSV in kan komen. Als clubs het in de praktijk niet voor elkaar krijgen om dat goed te controleren, iets wat inmiddels wel duidelijk is, zijn harde maatregelen nodig. Samen met alle partijen uit het veiligheidsoverleg moet hier bij PSV subiet overleg over zijn en dient actie te worden ondernomen.

De kans op herhaling blijft anders aanwezig. Dan is het Philips Stadion niet veilig en net als bij de maatregel voor het uitvak moet PSV ook hier zorgen dat de put niet wordt gedempt als het kalf verdronken is.

