Staking kartonfabrieken in Helmond en Eindhoven aangekondigd: conflict bij Smurfit Kappa om ‘onbetaald werk’

MET VIDEO Eindho­venaar Alex S. verkocht dodelijke Middel-X aan iedereen die het wilde, eerst zelfs via Markt­plaats

DEN BOSCH - Eindhovenaar Alex S. leverde het dodelijke Middel-X aan iedereen die hem mailde. Hij stelde geen vragen: ,,Mensen zijn mij geen verantwoording schuldig.” Hij ging ervan uit dat iedereen van tevoren goed over het finale besluit had nagedacht. Maar aanvankelijk verkocht hij het middel gewoon via Marktplaats, bij de levensmiddelen.