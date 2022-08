Steekpartij in Eindhoven: 41-jarige man zwaargewond naar ziekenhuis, wel buiten levensgevaar

Martine Vander­vaart is bijna 100 en altijd blij: ‘Ik probeer het beste uit vervelende dingen te halen’

EINDHOVEN - Honderd jaar wordt mevrouw Martine Vandervaart, maar ze vergeet wel eens dat ze al zo oud is. ,,Ik merk het niet. Het is niet anders, ik word niet dommer, ik heb het druk en het leven is heerlijk.” Maandag wordt het groots gevierd en de dag zit vol verrassingen.

27 augustus