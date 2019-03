Steen, papier en... ‘kool’? Bestenaar haalt Miljoenenjacht net niet met ‘hilarisch’ antwoord

VIDEO Carnavals­mis in Eindhoven: ‘De zin van de zinloos­heid’

16:43 EINDHOVEN - Voordat de carnavalsmis begint, staan de pastoor en de burgemeester voor in de kerk nog even met elkaar te praten. Ze kennen hun plaats: tot en met dinsdagavond is Prins Rogério de gezagsdrager in de stad. Dat blijkt als hij in vol ornaat en met zijn gevolg via het gangpad naar het priesterkoor loopt, begeleid door de klanken van het Stratums Muziekkorps Sint Cecilia. Iedereen gaat staan voor een warm welkom.