Stekeblind maar niet te stoppen: Piet Dekker (78) uit Eindhoven traint om lopend geld op te halen voor Oekraïne

Verwarrend: borden in Eindhoven wijzen op afgesloten weg... die in Tilburg ligt

EINDHOVEN - Langs de Strijpsestraat in Eindhoven wijzen twee tijdelijke verkeersborden op een wegafsluiting van de Oisterwijksebaan. Die blijkt in Tilburg te liggen, dus de borden lijken verdwaald. Wat is hier aan de hand, en hoe is het mogelijk?

7:00