Sterrenwacht Frits Philips Brabants mooiste ‘uithangbord’ voor jubilerende Monumentenwacht

,,Noord-Brabant is een van de grootste in het land”, zegt directeur-bestuurder Sanne de Koning van de Brabantse Monumentenwacht. ,,Met in totaal 23 medewerkers, zo’n 12.000 monumenten (zowel rijks- als gemeentelijke) bedienen we in totaal zo’n 3000 aangesloten eigenaren van monumenten. We voeren inspecties uit naar de staat van hun eigendom, met daarbij steeds meer aandacht voor verduurzaming. Zo zijn we ook bezig met de voorbereiding van een energieloket waar onze abonnees terechtkunnen voor advies voor hun eigendom over dit onderwerp.”