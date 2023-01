Stichting Leergeld en Dewi van der Weide krijgen prijzen van gemeente Best

BEST - Vrijwilligersorganisatie Stichting Leergeld Best en taekwondo-talent Dewi van der Weide hebben de respectievelijk Wisseltrofee en de Talent Award van de gemeente Best gewonnen.

Elk jaar wordt in Best de Wisseltrofee en de Talent Award uitgereikt door het college B&W. De Wisseltrofee is een aanmoedigingsprijs om initiatieven van inwoners, verenigingen en ondernemers die bijdragen aan het welzijn van anderen, in het zonnetje te zetten. De Talent Award is een aanmoedigingsprijs voor talenten.

Wisseltrofee

Stichting Leergeld Best is een vrijwilligersorganisatie, gericht op kinderen tussen 0 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Zij zorgen ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dat kan via een financiële ondersteuning zijn maar ook door het aanbieden van (school)spullen of extraatjes. Op deze manier zorgen ze ervoor dat de kinderen mee kunnen (blijven) doen in de samenleving en niet op achterstand worden gezet omdat ze zich buitengesloten voelen.

Talent Award

Groot talent Dewi van der Weide is een uitblinker in taekwondo. Ze werd al tien keer Nederlands kampioen in diverse leeftijdscategorieën; dit jaar zelfs in de senior 1 (koningsklasse) van 18 tot 30 jaar. Afgelopen jaar won ze diverse internationale toernooien. Eerder al won ze een bronzen medaille op de Europese Kampioenschappen in 2017 en werd ze 9e tijdens de Wereldkampioenschappen kadetten in Taipei in 2018. Dewi pakte nogmaals brons tijdens het EK Beach Kampioenschap in 2019. Nu gaat ze op voor een kwalificatie voor het EK 2023 waar ze zal strijden op internationaal niveau in Turkije, Duitsland, Frankrijk en Zweden. Deze toernooien vinden vanaf februari plaats.

Burgemeester Ubachs reikte de prijzen zaterdag uit.