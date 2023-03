Stiphouts zonnepark lijkt niet op hoe het vooraf werd geschetst, stichting wil dat gemeente ingrijpt

Bert-Jan en Odette nemen na 30 jaar afscheid van De Zwaan: ‘Maar het moet als ons thuis blijven voelen’

SON EN BREUGEL – Heel het dorp loopt bij hen binnen, zelf komen ze al dertig jaar nergens meer. Zeven dagen in de week stonden Bert-Jan Leermakers en Odette van der Loo klaar in de ‘huiskamer van Son’, café-restaurant De Zwaan. Sinds zondag is er een nieuwe eigenaar, maar weg zijn ze niet. Zij blijft helpen, hij stokbrood pikken.