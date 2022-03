Stormram nodig bij brand in rijtjeshuis in Eindhoven

EINDHOVEN - In een rijtjeswoning aan de Winterjanstraat in de wijk Vaartbroek in Eindhoven is zondagochtend brand uitgebroken. Zowel de politie als de brandweer kwamen ter plaatse.

Bij het arriveren van de brandweer stond de woning vol met zwarte rook. Het gezin dat er woont was niet thuis. De brandweer moest de voordeur openmaken met een stormram om bij het vuur te komen. De brand woedde in de woonkamer en was fel, de ramen zijn zwart aangeslagen van roet.

De moeder was met de kinderen naar de speeltuin toen de brand uitbrak. De buurvrouw, die de brand ontdekte toen ze in de tuin liep om iets in de kliko te gooien, zag dat het bankstel in brand stond.

De brandweer uit Eindhoven kwam met een een tankautospuit en hoogwerker ter plaatse, de brandweer uit Best assisteerde met een blusvoertuig. De inzet van de hulpdiensten ging niet ongehoord voorbij. De politie heeft de straat afgezet en mensen weggestuurd.

Een woordvoerder van de politie houdt er rekening mee dat de brand door een ongelukje is ontstaan. Voor brandstichting zijn geen aanwijzingen gevonden. Buurtbewoners hebben niets gezien. Het gezin staat goed bekend in de buurt. De politiewoordvoerder noemt als mogelijkheid een accu aan een oplader die is gaan smeulen. ,,Maar onderzoek vindt nog plaats”, zegt hij.

De moeder met de drie kinderen is door buren opgevangen. Het was ook een buurman die het gezin is gaan halen in de speeltuin.

De woningen aan de Winterjanstraat zijn van Wooninc.

Volledig scherm In een rijtjeswoning aan de Winterjanstraat is zondag brand uitgebroken © Fotopersburo BertJansen / Bert Jansen

