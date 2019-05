Straatovervaller uit Eindhoven redt zich met goed gedrag

DEN BOSCH - Officier van justitie Stijn Revis zat in hevige tweestrijd bij zijn strafeis voor Ricardo P. Deze had twee jaar geleden een homo-afspraak gemaakt en de man, met een maat, bedreigd met een mes. Een heftig feit, goed voor zeker anderhalf jaar cel. Maar Ricardo had zijn leven gebeterd, vonden zijn begeleiders. En dus mocht hij wegkomen met een forse werkstraf van 200 uur plus vier maanden voorwaardelijk.

Benepen zat de Eindhovenaar (22) in het strafbankje. Mede door zijn verstandelijke beperkingen kwam hij niet helemaal uit de verf, hij wilde liever niet meer aan de decemberdag in 2017 terugdenken. Onder invloed van drugs en verkeerde vrienden zocht hij een makkelijke manier om geld te scoren voor meer dope. Via internet zocht hij een date-beluste homo en maakte telefonisch een afspraak.

Toen de afspraak opdook, stapten er twee jonge mannen in zijn auto. Ricardo liet een flink mes zien en de man moest zijn zakken leegmaken. Hij wist te vluchten, waarna de jongens er met wat blikjes drinken en de autopapieren vandoor gingen. De betaalpasjes waren weg maar die had de eigenaar verloren bij het vluchten, bleek later.

Nuchter

Het leek Ricardo niet zo erg allemaal, want hij dacht dat de man een pedofiel was en het ging hem alleen maar om het geld. Toen de politie hem even later oppakte (de afspraak was met zijn eigen telefoon gemaakt), zag hij in dat hij stom bezig was. “Dit zou ik nuchter ook nooit hebben gedaan”, bepleitte Ricardo. Hij krijgt sindsdien behandeling, medicijnen en heeft een goed tehuis gevonden op een zorgboerderij waar iedereen erg over hem te spreken is.