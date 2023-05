Straks komt er nog een protserig mausoleum voor de Philipsen waar wij aanbiddend langs kunnen trekken

indebuurt.nl Jo Vee (23) heeft een eigen tattooshop in Helmond: 'Ik krijg zelfs klanten uit Amerika'

Joanne Verhoeven, ook wel bekend als Jo Vee, tatoeëert er sinds 2017 flink op los. Wat ooit begon in de mancave van haar vader in Mierlo, is inmiddels uitgelopen tot een eigen shop midden in het centrum van Helmond. “Hier wil ik niet meer weg.”