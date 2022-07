Straks weer dwalen over de ringen van vliegende schotel; Evoluon in september open voor publiek

Nieuwe vorm ‘interac­tief’ theater in Eindhoven: onderdompe­ling op verlaten industrie­ter­rein

EINDHOVEN - Zelf een personage zijn in een voorstelling? Zonder dat er iets van je gevraagd wordt? Het kan tijdens ‘It Went Dark’, een ‘immersieve’ theaterbeleving op industrieterrein De Hurk in Eindhoven. Vanaf vrijdag 1 juli hier elf dagen te ervaren.

28 juni