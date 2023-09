Veenbrand in Helmondse politiek laait weer op: ‘Coalitie misbruikt haar meerder­heid’

HELMOND - De toch al broze onderlinge verhoudingen in de Helmondse politiek hebben een nieuwe deuk opgelopen. Een akkefietje liep uit de hand en leidde tot een boze brief aan burgemeester Elly Blanksma. Ook de coach die zich bezighoudt met de sfeer in de raad, is op de hoogte gesteld.