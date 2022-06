Stratumseind naast stapstraat tijdelijk ook bouwstraat, eerste nieuwe bestrating ligt er

‘Allemaal melden in het café, die bouwplaats ligt er morgen ook nog wel’. De lolbroek van een passerende groep studenten krijgt de lachers op zijn hand als de raadsleden een kijkje nemen bij de eerste nieuwe steentjes die de afgelopen dagen in de stapstraat zijn gelegd. Het maakt ook meteen duidelijk hoe ingewikkeld de klus voor de aannemer is. Tijdens de werkzaamheden blijven de cafés namelijk gewoon open.