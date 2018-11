Strijd tegen ‘gelukzoekers’ in Eindhoven: over leeggeroofde winkels en overlast op het station

Twee mannen aangehou­den in ‘levensge­vaar­lijk’ pand in Eindhoven

15 november EINDHOVEN - Bij een integrale controle in een pand in de wijk Stratum zijn woensdagmiddag twee mannen aangehouden. Het pand waarin zij verbleven was zeer onveilig door een slechte elektrische installatie. De stroom van het huis is direct afgesloten.