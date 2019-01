Strijd tegen wereldwijde drugspost: illegale postorderhandel is zeer lucratief

Het is een doorsnee straatje in de Eindhovense wijk Stratum waar de bestelbus op de stoep staat, FedEx staat er in paarse en oranje letters op de zijkant. De koerier heeft zojuist een tweede zware doos naar de drempel van het huis getild. Bij het neerzetten, ontsnapt er een wolkje wit poeder uit de doos. In de omschrijving op de doos staat iets over ‘chemicals’ en ‘Shanghai’. Het blijkt uiteindelijk te gaan om ongeveer honderd kilo aan chemicaliën die worden gebruikt bij de fabricatie van synthetische drugs.