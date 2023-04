Stroef PSV loopt pas in laatste kwartier weg bij Excelsior en vergroot druk op Ajax

Mike Havekotte, doelman van Helmond Sport én coach van BZC Branden­burg: ‘Ik ben verliefd op waterpolo’

Mike Havekotte (27) staat in het doel van Helmond Sport én is coach van de waterpolosters van BZC Brandenburg uit Bilthoven. Zijn hart ligt nog altijd bij beide sporten, die hij tot zijn zestiende combineerde. ,,Ik had adhd in het kwadraat.”