Stroomstoring op het spoor tussen Boxtel en Eindhoven, treinverkeer komt weer op gang

Waar zijn de boerderij­en van Strijp in Eindhoven gebleven?

10:27 EINDHOVEN - Alle boerderijen die na de oorlog gesloopt werden in Strijp staan in het boek van Ben Damen en Bauke Hüsken. Maar ook bewoners of nabestaanden komen aan het woord in 'Strijp Buitenaf'.