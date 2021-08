Studenten zoeken naar manier om griep snel op te sporen: ‘Bij corona liepen we achter de feiten aan’

GGzE verliest kort geding: Eindhoven hoeft tarief WMO-hulp niet te verhogen

24 augustus EINDHOVEN - De tarieven die Eindhoven heeft bepaald voor WMO-hulp zoals begeleiding en dagbesteding gaan niet omhoog. Er is geen of onvoldoende twijfel dat de hulp niet geleverd kan worden voor de prijzen die de gemeente hanteert. De rechtbank in Den Bosch heeft dat dinsdag bepaald in een kort geding dat de GGzE aanspande.