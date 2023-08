Supporters en studenten op het Stratumseind maken er een feestje van: ‘Volgende week komt alles goed’

ANALYSE Dit is financieel de stand van zaken bij PSV, dat wanbeleid zou voeren door nu niet te investeren

Rondom PSV is een teneur ontstaan dat de club behoorlijke financiële risico's neemt in deze transferperiode en dat dat in de toekomst tot grote problemen kan leiden. Dat komt omdat de Eindhovenaren een paar peperdure transfers (Lang, Pepi, Schouten, Dest) deden én omdat er vorig seizoen ophef was over een al dan niet gedwongen verkoop van Cody Gakpo. Hoe groot zijn die risico's nu in werkelijkheid en hoe staat PSV er op dit moment voor?