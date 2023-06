Supporters nemen Eindhoven over voor vrouwenfinale Champions League, wedstrijd begonnen

LIVE | Guijarro draait CL-finale direct na rust compleet om: Barcelona weer naast Wolfsburg

Wolfsburg heeft via Ewa Pajor en Alexandra Popp twee keer gescoord in de eerste helft van de Champions Leaguefinale voor vrouwen tegen FC Barcelona, dat vlak na rust via Patri Guijarro het Philips Stadion in vuur en vlam zette: 2-2. Je volgt het duel middels onze livewidget hierboven of het liveblog hieronder.