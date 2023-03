Suzanne is op zoek naar een Philips FCD 465 stereotoren

André Gerlach sleutelt graag aan oude apparaten. Repareren of ze aan elkaar verbinden. ,,Als het gelukt is, is de lol eraf”, zegt hij, op de eerste editie van de Vintage Tech Fairs, bij Erix Collectables in de Visserstraat in Eindhoven. ,,Soms heb ik dan te veel, dan ga ik op zoek naar iemand die ik er blij mee kan maken”, zegt de Duitser, die al jaren in Den Haag woont. ,,Ik werk graag met de eerste generatie Apple. Daar kan ik nog aan sleutelen. De kwaliteit was vroeger ook beter. En als er iets kapot was, kon je het vervangen. De Apple-producten van vandaag zijn gesloten, daar kan ik niets meer mee. ”

Echt enthousiast wordt Gerlach van de Apple 2, de eerste home computer. ,,Die had alles in- een: grafiek, toetsenbord én scherm.” De bezoekers aan zijn tafel hebben vooral belangstelling voor de eerste generatie Commodore spelcomputers en zeldzame vinyl grammofoonplaten.

Walkman

Verderop heeft Suzanne Beenackers uit Nijmegen een gele Sony Walkman gescoord. In opdracht van een vriend, die zijn oude muziekcassettes wil kunnen beluisteren. ,,Het fijne is dat je er ook moderne oortjes op kunt aansluiten. Zelf hoop ik ooit een Philips FCD 465 stereotoren te vinden. Die had ik als tiener. Compleet, met radio, cassetterecorder én platenspeler. Toen hij kapot was, heb ik hem aan een vriend gegeven die hem zou repareren. Daar is hij zoekgeraakt, nooit meer teruggezien. Ik heb Eric (Eric Toonen, organisator van de beurs, red.) gevraagd op zoek te gaan naar een ander exemplaar.”

Quote Als Indiana Jones gaat hij dan op jacht naar iets bijzonders Suzanne Beenackers

Beenackers is een fan van Toonen en zijn website erixcollectables.nl. ,,Van de filmpjes die hij maakt als hij bij de kringloop in Mierlo-Hout of Berlijn op zoek is, kan ik echt genieten. Als Indiana Jones gaat hij dan op jacht naar iets bijzonders.” Vandaag is ze in elk geval al blij met een videoband met de film Strange Days. ,,Ooit uitgekomen als vooruitblik naar het jaar 2000”, weet ze. Een back to the future dus.

De meningen over Apple zijn verdeeld, zo blijkt. Marcel Schuman uit Weert erkent dat de apparatuur steeds meer gesloten is, maar de onderlinge verbinding biedt veel mogelijkheden, zegt hij. ,,Mijn computer en telefoon zijn verbonden met mijn smartwatch, dat is toch fantastisch?”

MSX

,,De MSX spelcomputer”, zegt Robert Proost uit Veldhoven, gevraagd naar zijn jeugdherinnering. ,,Dertig jaar geleden. Ik kon er ook mee programmeren. Het is leuk om hier rond te kijken, maar ik ga niets kopen. Want als ik het thuis zie staan, denk ik: wat moet ik er mee?”

Job Joossen uit Turnhout is meegekomen als assistent van vriend standhouder Peter. Zij doen goede zaken met speciale schroevendraaiers waarmee Nintendo game cubes kunnen worden gedemonteerd. En kabels om oude spelcomputers met moderne HDMI-beeldschermen te verbinden. Zo gaan oud en nieuw mooi samen.