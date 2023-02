Suzanne Otters wordt nieuwe burgemeester van Son en Breugel

Suzanne Otters-Bruinen wordt op 11 april geïnstalleerd als opvolgster van Hans Gaillard, die na 19 jaar afscheid neemt als burgemeester. Otters is net als Gaillard lid van de VVD. Op dit moment is ze werkzaam als gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant, waar ze de portefeuille mobiliteit, organisatie en Europese programma’s heeft. Ook was ze van augustus 2019 tot januari 2022 vicevoorzitter van de Brabantse Provinciale Staten. Vanaf 2006 was zij negen jaar gemeenteraadslid, en later fractievoorzitter, in de gemeente Vught. Hier sloot ze ook meer dan 150 huwelijken als buitengewoon ambtenaar bij de burgerlijke stand.